Inter, presto i dialoghi con Skriniar: “E il club ha già fatto un gesto importante”

Come ribadito ieri, presto l'Inter, precisamente la prossima settimana, comincerà ad impostare un dialogo con l'entourage di Milan Skriniar per discutere di un eventuale rinnovo di contratto. E l'intenzione del club, scrive Tuttosport, è chiara: "La fascia di capitano consegnata a Milan Skriniar nella notte di Champions col Barcellona è (anche) un gesto simbolico: nei fatti il club ha voluto ribadire quanto il centrale sia importante per l’Inter. Dopo la sfida al Camp Nou, inizieranno le pratiche per provare a rinnovare il contratto in scadenza a giugno: la volontà da parte del Psg di prenderlo a gennaio impone una scelta.

All’Inter sono perfettamente consapevoli di dover garantire a Skriniar un rinnovo da big (da 6 milioni stagione, alla Lautaro, per intendersi), questo anche per preservare un patrimonio: è facile pensare che, in caso di mancato rinnovo, l’Inter sia costretta a vendere a cifre di saldo il centrale per evitare di perderlo a zero. Anche per questo motivo, Marotta e Ausilio intendono avere le idee chiare entro metà novembre, considerato che il Mondiale potrebbe offrire occasioni a un’Inter che, nel caso, dovrebbe trovare un centrale titolare a gennaio".