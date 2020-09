FCIN1908 – Inter, Preziosi accelera per Ranocchia: finito l’incontro con l’entourage

Un’altra operazione in uscita. L’Inter, dopo aver lasciato partire Godin e Candreva che oggi hanno salutato i tifosi nerazzurri, continua a lavorare sul mercato delle cessioni. Per arrivare a quella di Ranocchia serve che il giocatore trovi l’accordo con il club rossoblù e si è lavorato proprio su quello in un incontro – del quale è venuta a conoscenza la redazione di FCINTER1908.IT – che si è tenuto in centro, a Milano, tra il presidente Preziosi e l’entourage del difensore.

(fonte: FCINTER1908.IT)