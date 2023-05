TS – City-Inter, Inzaghi anticipa i tempi per la finale Champions: il programma a Istanbul

Il 10 giugno è in agenda la finale di Champions League contro il Manchester City: alcuni dettagli del programma dell'Inter

Si avvicina la missione Istanbul in casa Inter. Il 10 giugno è in agenda la finale di Champions League contro il Manchester City e l’edizione online di Tuttosport ha svelato alcuni dettagli del programma di Simone Inzaghi verso il match.

Il programma Inter — "I nerazzurri allenati raggiungeranno il Bosforo giovedì 8 giugno, dopo essersi allenati ad Appiano con un giorno di anticipo rispetto ai programmi. Nel 2010 José Mourinho addirittura arrivò a Madrid per la finale di Champions poi vinta contro il Bayern Monaco il mercoledì sera, ma ai tempi i cieli d'Europa erano ancora minacciati dall'eruzione del vulcano islandese che, in semifinale, costrinse il Barcellona ad arrivare a Milano in pullman.

Rifinitura a Istanbul — Curiosità a margine: Andrea Butti, allora team manager nerazzurro, telefonò al colonnello Giuliacci su input dello Special One per avere una consulenza riguardo la possibilità che la trasferta potesse avere problemi ma, per non sbagliare, si decise di atterrare a Madrid con ampio anticipo rispetto al calcio d'inizio.

Simone Inzaghi si è concesso un giorno in più, questo vuol dire che l'Inter, a differenza di quanto accaduto finora in Champions, non si limiterà alla classica passeggiata, ma svolgerà pure la rifinitura allo stadio Atatürk”, si legge.