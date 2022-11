Inter, promosso Alcaraz: operazione da 15 milioni, già pronta la contropartita

Tra i tanti profili visionati e monitorati dall'Inter c'è anche Carlos Alcaraz: il centrocampista argentino del Racing, classe 2002, è uno dei nomi segnati sull'agenda di Dario Baccin, che in occasione dell'ultimo viaggio in Sud America ha potuto vederlo all'opera di persona, rimanendo molto soddisfatto.

Secondo Tuttosport, i nerazurri avrebbero già pronta una contropartita da proporre per abbassare i costi di una eventuale operazione: "Tra i profili monitorati (e promossi) nelle scorse settimane da Dario Baccin nell'ultimo viaggio in Sud America, figura anche quello di Carlos Alcaraz. Il centrocampista del Racing Avellaneda - il club da cui l'Inter, anche grazie al lavoro di Diego Milito, ha prelevato Lautaro Martinez nel 2018 - ha già una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno la carta per far abbassare – e di molto – le pretese del presidente Blanco: quel Facundo Colidio, nell'ultimo anno solare in prestito secco al Tigre, che in Patria ha fatto benissimo, collezionando 44 presenze, con 8 gol e 8 assist".