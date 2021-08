CorSera – Inter, dopo Lukaku altre cessioni? Nessuna certezza sugli altri big

Stando a quanto scrive il giornale potrebbe non finire con Romelu e Hakimi l'esodo che ha preso vita al club nerazzurro

Si tratta solo di una questione di ore. Lukakuandrà al Chelsea e si parla di un affare da 130 mln per l'Inter e uno stipendio di 12 mln (più bonus fino ad arrivare a 15 mln) per il belga. Il sostituto potrebbe essere Zapata. Ma il Corriere della Sera già avvisa: "Chiunque verrà non avrà l’impatto del belga".