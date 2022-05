Inter, ecco quanto valgono scudetto e Coppa Italia: le cifre per 1° e 2° posto

Quanta differenza c'è tra primo e secondo posto in campionato e Coppa Italia? Ecco i valori dei due trofei che può alzare l'Inter

Il valore di scudetto e Coppa Italia, in termini prettamente economici. Oggi Tuttosport fa il punto sulle cifre e la differenza che c’è tra primo e secondo posto nelle due competizioni in cui è in corsa l’Inter. La speranza, naturalmente, è di ottenere bottino pieno per fare la tripletta (con la Supercoppa Italiana).