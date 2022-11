CdS – Inter, rebus gol subiti in trasferta: arriva una possibile spiegazione

Su questo tema sembra che da Appiano Gentile arrivi una possibile spiegazione, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Nella caccia ad una spiegazione, però è saltata fuori una possibile chiave interpretativa, ossia il livello degli avversari. L’Inter, infatti, ha ricevuto quasi sempre la visita di squadre che occupano la seconda metà della classifica. E volendo anche il Bologna è in linea con questo trend. Tanto che la media punti delle avversarie finora è di 13,3, ovvero il bottino deli Monza, 15° in classifica. La sola vera eccezione è stata appunto la Roma, che ha sbancato San Siro, segnando pure 2 reti. Mentre l’unico altro gol è stato della Cremonese. Ben diverso il livello delle squadre che i nerazzurri hanno sfidato in trasferta. La media in questo caso sale infatti a 20,6. Sono 7 lunghezze in più. Che, in qualche misura, possono spiegare la differenza Anche se evidentemente non di quella entità".