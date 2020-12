Il matrimonio tra Stefan De Vrij e l’Inter è destinato a continuare ancora a lungo. Il club di viale della Liberazione ha raggiunto l’accordo con l’entourage dell’olandese per il rinnovo di contratto. Riporta TMW: “Raggiunta l’intesa per un nuovo contratto fino al 2025, due anni in più rispetto a quello attuale. Fumata bianca sulle cifre, con l’ex Lazio che guadagnerà 3.5 milioni di euro a stagione più bonus”.