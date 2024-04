Focus presente e futuro di Lautaro Martinez sulle colonne di Tuttosport oggi, in particolare sul rinnovo del capitano dell’Inter. Dopo le parole di Marotta e Ausilio, si attendono ora passi avanti in queste settimane, entro la fine del campionato. “I desiderata del calciatore e della società campione d’Italia coincidono. Lautaro vuole restare a Milano, con l’Inter che punta a trovare un accordo di lunga durata per la permanenza di quello che oggi è il suo uomo simbolo. Se però il punto di partenza è il medesimo, al momento non c’è un ancora un accordo - come ammesso pubblicamente dal 10 nerazzurro - sul rinnovo.