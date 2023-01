SM – Inter, risentimento allo psoas per Calha e all’adduttore per Barella. I rientri…

"Il turco durante la partita contro il Monza aveva accusato un problema al flessore dell'anca e, come l'azzurro, lunedì ha svolto lavoro personalizzato in attesa degli esami. Nel pomeriggio di martedì è arrivato l'esito: risentimento all'ileopsoas per l'ex Milan, stesso problema all'adduttore per l'ex Cagliari. Continueranno ad allenarsi a parte per qualche giorno, poi saranno rivalutati. Entrambi dovrebbero essere recuperabili per la Supercoppa, quando potrebbe rivedersi anche Brozovic, ma con tutta probabilità non saranno disponibili per le sfide a Parma e Verona", si legge.