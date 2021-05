Roma-Inter, le probabili scelte di Conte. In mezzo spazio a Sensi?

Il giocatore potrebbe essere titolare insieme a Barella e Brozovic, riposerebbe quindi Eriksen. In difesa de Vrij e Skriniar

Domani sarà già tempo di vigilia. L'Inter Campione d'Italia scenderà in campo al Meazza contro la Roma di Fonseca. Conte potrebbe puntare nuovamente sul turn-over per poi giocare con la formazione titolare contro la Juventus sabato pomeriggio.

In porta Handanovic giocherà dal primo minuto, Radu si riaccomoderà in panchina dopo il secondo tempo giocato sabato contro la Samp. In difesa giocheranno Skriniar e de Vrije potrebbe riposare Bastoni con D'Ambrosio a dare man forte ai due centrali. A centrocampo potrebbe esserci Sensi dal primo minuto con Brozovic e Barella. Un po' di riposo per Hakimi con Darmian che lo sostituirebbe a destra e Perisic pronto a giocare a sinistra. Davanti gioca Lukaku questa volta e potrebbe riposare Lautaro, quindi il belga giocherebbe insieme a Sanchez. Queste almeno le prime indiscrezioni sulla probabile formazione interista, come riportato da La Gazzetta dello Sport.