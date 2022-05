Correa: “Rigiocare una partita? A livello personale mi è dispiaciuto molto non…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima di Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria è l'ultimo atto di una lunga e combattuta stagione. Ecco le parole di Joaquin Correa ai microfoni di Inter TV: "Come è andata la settimana? Noi abbiamo fatto una settimana buonissima di allenamento, abbiamo pensato alle nostre cose. A fare bene oggi e a cercare i tre punti. Poi si vedrà. Sarà difficilissimo oggi, il mister ci ha detto di stare attenti a tantissime cose. Vogliamo questi tre punti per dare una gioia alla nostra gente, poi si vedrà cosa accadrà. Rigiocare una partita? Magari a livello personale mi è dispiaciuto non aiutare la squadra in quel mese in cui sono stato fuori, avrei voluto aiutarla in un momento difficile. Pensiamo a questa partita".