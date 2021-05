Inter-Sampdoria, la probabile formazione: addirittura cinque sorprese dal 1′?

Antonio Conte è pronto a dar spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento

Inter-Sampdoria sarà l'occasione giusta per vedere in campo chi finora ha giocato meno. Antonio Conte, con lo scudetto in tasca, darà l'opportunità a diversi calciatori di poter giocare dal primo minuto. Queste le probabili sorprese nella formazione nerazzurra secondo TuttoSport: "In difesa potrebbero trovare spazio D’Ambrosio e Ranocchia , mentre a centrocampo i cambi potrebbero essere addirittura due con Sensi , Vecino e Gagliardini a giocarsi due dei tre posti da titolare. In attacco si candida dal primo minuto Alexis Sanchez , che potrebbe far rifiatare Lukaku . Sicuramente qualche minuto di gioco da qui alla fine del campionato lo troverà anche Pinamonti. Finora davvero utilizzato col contagocce dal tecnico - ha giocato una cinquantina di minuti in campionato e non scende in campo da Inter-Lazio del 14 febbraio".