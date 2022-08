Inter, 7-8 mln lordi a Sanchez. Ma cosa non va? “Due dettagli non da poco”

"E' ancora presto". Parola di Alexis Sanchez , intercettato ieri sera a Milano da FcInter1908 , in merito al suo addio all'Inter. La rescissione contrattuale sembrava scontata fino a qualche settimana fa, ora però il club deve far fronte a qualche ostacolo inaspettato. Spiega il Corriere dello Sport: "L’intesa sull’incentivo all’esodo, che comprenderà anche una parte degli stipendi del 2020-21 rinviati all’ultimo anno di contratto, c’è e il cileno da viale della Liberazione riceverà una cifra lorda tra i 7 e gli 8 milioni (tassazione agevolata con il Decreto Crescita). Il problema adesso è la destinazione Marsiglia, club con il quale è stato raggiunto un accordo di massima per un biennale da tre milioni più bonus. Cosa c’è che non va?

Due “dettagli” forse non da poco: i francesi vorrebbero prima far partire un attaccante, anche se le parole del presidente Pablo Longoria («Alexis è un giocatore storico che ha vinto ovunque abbia giocato») fanno pensare che l’OM non si voglia tirare indietro. Anzi... Ieri sera Sanchez ha cenato in un ristorante di Milano con Felicevich per fare il punto della situazione: prima di firmare la risoluzione con l’Inter, vuole avere una destinazione che lo convince al 100%. E per questo, ecco il secondo “dettaglio”, non esclude di attendere qualche altro giorno per vedere se si apriranno piste inattese. Sui social alcuni tifosi dell’Arsenal gli hanno chiesto di tornare; lui invece ha ancora una speranza legata al Barcellona. La strada più sgombra, però, è di gran lunga quella che porta al Marsiglia. Entro domani Felicevich e l’Inter torneranno a confrontarsi", si legge.