Inter sicura: “Caso Skriniar diverso da caso Perisic”. Ecco la grande differenza

Il rischio che in molti temono nella questione legata a Milan Skriniar è che si ripeta quando accaduto con Ivan Perisic la scorsa estate: perdere a zero uno dei calciatori simbolo e con il miglior rendimento. Ma, come scrive Tuttosport, le due questioni sono molto diverse per un motivo su tutti: "L’offerta fatta pervenire a Roberto Sistici, l’agente dell’atleta, è la più alta possibile - ossia non migliorabile, almeno a livello teorico - per quello che il bilancio dei vice campioni d’Italia può sopportare.