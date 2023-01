Inter, Skriniar con la testa altrove. L’offerta di agosto? Va ricordata una cosa

La sconfitta pesa come un macigno, così come le parole dell'agente di Milan Skriniar . Dichiarazioni arrivate proprio mentre il suo assistito si faceva espellere contro l'Empoli. Tempismo non perfetto. "È evidente che Skriniar — nonostante la fascia e l’accoglienza favorevole di San Siro che ha voglia di celebrare l’ultimo trofeo — ha già la testa altrove. Tutto questo mentre il procuratore del difensore, Roberto Sistici, parla a Telenord", sottolinea il Corriere della Sera .

«In estate il giocatore è stato messo sul mercato per decisione non sua. Abbiamo confermato alla società di non voler rinnovare a dicembre e prima della Supercoppa: ci sono contatti con il Psg e altri club non italiani. Il rinnovo? Al momento non è una possibilità». Insomma il quadro ha assunto i contorni della classica crosta, da qualsiasi angolatura: Skriniar è un giocatore che pensa ad altro e se resterà fino a giugno dovrà cambiare atteggiamento. Se invece dalla Francia arrivasse un’offerta last minute tra 15 e 20 milioni l’Inter la accetterà, mangiandosi un po’ meno le mani per aver rifiutato 50 milioni a fine agosto: ma va ricordato che allora la piazza era in subbuglio per la possibile partenza".