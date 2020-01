SM – Inter, per gli ultimi giorni di mercato si sta accendendo un sogno spettacolare. Spunta…

L’arrivo di Eriksen, in attesa dell’ufficialità che arriverà dopo le visite mediche, è ormai cosa fatta, ma il mercato dell’Inter non è affatto finito, anzi. Nelle prossime ore, infatti, i nerazzurri chiuderanno per Olivier Giroud che, complice la stangata in arrivo per Lautaro Martinez, potrebbe essere subito a disposizione di Antonio Conte. Ma un altro colpo è possibile anche a centrocampo.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, l’eventuale partenza di Vecino, sul quale c’è il forte pressing dell’Everton, potrebbe aprire le porte a un nuovo tentativo per Arturo Vidal, pallino mai dimenticato di Antonio Conte. Pista difficile, certo, ma per gli ultimi giorni di mercato è un sogno spettacolare che l’Inter potrebbe coltivare. In alternativa, secondo l’emittente, c’è Aranguiz del Bayer Leverkusen, cileno come Vidal.

(Fonte: Sport Mediaset)