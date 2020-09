Inter, sospiro di sollievo per De Vrij: i dettagli dell’infortunio, già domani a Milano

Una lieve distorsione alla caviglia destra per Stefan De Vrij che ha lasciato il ritiro della nazionale olandese per fare ritorno in Italia dove sarà valutato dallo staff medico dell’Inter. Domani De Vrij sarà probabilmente a Milano. Per il giocatore si profilano alcune sedute di allenamento differenziato.

“Era molto deluso di lasciare il ritiro, era la sua occasione di essere titolare. E’ un vero peccato”, e’ il commento del commissario tecnico ad interim della nazionale olandese, Dwight Lodeweges.