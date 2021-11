Inter, con lo Spezia due recuperi. “Dumfries? Sì, ma occhio ad un’altra opzione”

Oggi esami per Darmian per capire i tempi di recupero dopo l'infortunio col Venezia: ecco le ultime di formazione in vista di mercoledì

Marco Astori

Archiviata l'importante vittoria di sabato contro il Venezia, l'Inter ha ora da preparare l'impegno casalingo di mercoledì contro lo Spezia dell'ex Thiago Motta. E, come riporta Tuttosport, Simone Inzaghi può contare su qualche recupero: "Dopo la giornata di riposo concessa ieri a tutto il gruppo, oggi Inzaghi valuterà le condizioni di Vidal e Sanchez (entrambi dovrebbero esserci mercoledì) e scoprirà invece per quanto tempo dovrà eventualmente rinunciare a Matteo Darmian, uscito anzitempo a Venezia a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Oggi l’esterno si sottoporrà a esami e si capiranno i tempi di recupero. Contro lo Spezia toccherà all’olandese Dumfries ma attenzione all’opzione D’Ambrosio".