Inter, main sponsor per scongiurare un’eventualità: “Evitare la cessione al 30 giugno di…”

Pochi mesi alla scadenza dell’accordo di sponsorizzazione con Pirelli, dopodiché l’Inter volterà pagina e aprirà un nuovo capitolo. Prosegue infatti la ricerca di un nuovo brand che aiuti a livello economico, anche per evitare uno scenario da incubo per il club: “Evergrande o un marchio legato al gruppo di Guangdong porterebbe un aumento dei ricavi, ma non ne beneficerebbe il bilancio 2020-21 che rischia di finire in rosso ancora di più rispetto ai 102 milioni registrati nel 2019-20.

A meno che non ci sia un’entrata in scena immediata del nuovo marchio. Come? Attraverso un’intesa temporanea di un altro tipo (non lo sponsor di maglia) da formalizzare nei prossimi 2-3 mesi con tanto di fee d’ingresso subito contabilizzabile. L’eventualità da scongiurare è che ci sia entro il 30 giugno la cessione di un big (la scorsa primavera è successo con Icardi, fuori dal progetto). Al momento è solo un’ipotesi”.