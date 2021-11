Inter, stasera Zhang sarà davanti alla tv: “Voleva essere a Expo Dubai ma…”

Steven Zhang si gusterà lo spettacolo davanti alla tv, a Nanchino, perché le restrizioni in Cina per il Covid sono ancora rigidissime

Una partita che vale una stagione. Può essere definita così la sfida di stasera che vedrà l'Inter impegnata con lo Shakhtar Donetsk per giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League. E, come riporta il Corriere dello Sport, la gara avrà uno spettatore speciale: "Steven Zhang si gusterà lo spettacolo davanti alla tv, a Nanchino, perché le restrizioni in Cina per il Covid sono ancora rigidissime, anche per gli spostamenti interni al Paese.