Le provocazioni dei rossoneri di due anni fa non sono state dimenticate, ma in casa nerazzurra si sceglie di essere diversi

L'Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto: l'attesa del popolo nerazzurro cresce di giornata in giornata, e lunedì sera nel derby contro il Milan ci sarà il primo match point per festeggiare il tricolore.

Il popolo interista non vede l'ora di esplodere di gioia, e l'idea di farlo davanti ai cugini rende il tutto ancor più stimolante. Inoltre, gli eccessi rossoneri di due anni fa non sono stati affatto dimentica. L'Inter, però, adotterà uno stile completamente diverso, all'insegna del rispetto. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ad Appiano nessuno ha dimenticato la festa del Diavolo per lo scudetto 2022, quella di Ibra che arringa la folla contro Calha usando il microfono come il lazzo di un domatore. Sta per esplodere la voglia repressa di festa con il proprio popolo, cosa che il covid proibì l'ultima volta, ma tutti vogliono evitare per quanto possibile esagerazioni e provocazioni. L'Inter vuole festeggiare con rispetto, il messaggio è girato con chiarezza: certo, a volte la gioia supera pure i buoni propositi".