Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Il pensiero dei vertici dell’Inter è chiaro, secondo il Corriere dello Sport: “La proprietà vuole andare avanti con Antonio, ma solo se quest’ultimo sarà convinto di farlo e capirà che non potrà né avere un altro mercato da 180 milioni di euro, come quello del 2019-20, né decidere ogni cosa. Per quello ci sono dirigenti di esperienza e dall’indubbio valore come Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin”.