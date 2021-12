GdS – Inter super offensiva: un dato più dei gol certifica la potenza di fuoco

I nerazzurri hanno imboccato la via giusta per essere protagonisti in campo nazionale ed internazionale

L'Inter forgiata da Inzaghi sta andando oltre le più rosee aspettative e vuole continuare a stupire: "Che l’Inter sia una squadra che pensa in maniera offensiva, è sotto gli occhi di tutti. È un atteggiamento che sta pagando in Italia, solitamente anche in Europa quella è la via per raggiungere risultati. Nessuno in Serie A segna di più della squadra di Inzaghi: 43 gol, 2,5 di media a partita. Ma forse colpisce di più un altro dato, che testimonia la produzione offensiva nel suo complesso, anche come pericolosità: l’Inter è infatti prima per conclusioni in porta, 115 in 17 giornate, quasi 7 a match. Giusto un riferimento: il Napoli in questa graduatoria è secondo, ma lontanissimo, con 89 tiri".