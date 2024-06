Stamattina Francesco Acerbi si è operato per risolvere il problema pubalgia che lo ha costretto a saltare l'Europeo. Ma quando potrà tornare in campo il difensore dell'Inter? Ecco i tempi di recupero secondo Sky dopo il periodo di riposo concordato con lo staff medico nerazzurro che precederà la fase riabilitativa: "Una fase di recupero che dovrebbe portarlo a tornare a disposizione di Inzaghi per metà luglio, in tempo quindi per cominciare la stagione".