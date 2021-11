Inter, c’è una tentazione forte a zero: “Sarebbe un bel colpo, è un jolly”

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giusto: ecco la nuova tentazione

Un nome da tempo nel mirino dell’Inter, che è tornato d’attualità anche nelle ultime settimane per il futuro. In particolare, per la prossima stagione, visto che si tratta di un giocatore in scadenza di contratto. Un altro possibile colpo a zero dunque, come svelato da La Gazzetta dello Sport: “La tentazione forte si chiama Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach: centrale difensivo classe ’94, ma anche potenziale jolly con la possibilità di giocare da terzino e pure davanti alla difesa. Per l’Inter sarebbe un bel colpo a zero e infatti sono già iniziati i discorsi con l’entourage: il salto per Ginter sarebbe evidente, la partita è apertissima”, si legge.