GdS – L’Inter è tornata grande: un numero la promuove a pieni voti in Champions

Il focus su quanto fatto finora dai nerazzurri in campo internazionale in particolare in fase offensiva

Daniele Vitiello

Il cammino europeo fatto dall'Inter fino a questo momento regala nuove certezze all'ambiente. La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea: "L’Inter è tornata grande e tra le grandi d’Europa che giocheranno gli ottavi parlerà con confidenza e convinzione, senza alcun timore. I numeri non sempre spiegano tutto ma hanno la capacità di inquadrare bene ogni situazione. E in queste prime giornate di Champions League nessun’altra è stata in grado di creare e costruire occasione come la squadra di Simone Inzaghi. L’esplosione di gioia e la pazza esultanza dopo la rete “liberatoria” di Dzeko contro lo Shakhtar danno la misura di cosa significasse per l’Inter l’accesso agli ottavi, ma sono le statistiche a sottolineare quanto i nerazzurri abbiamo meritato questo traguardo. Nelle prime cinque giornate, l’Inter ha tirato in porta più di chiunque altro, arrivando alla cifra tonda che è una promozione col pieno di voti. Cento tiri totali, tra quelli nello specchio e fuori e inclusi quelli respinti. Così la lode (sotto forma di qualificazione) è un premio più che mai meritato".