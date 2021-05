Inter, girone di ritorno mostruoso: dall’ultima sconfitta dati impressionanti

La cavalcata nerazzurra ha tolto ogni spiraglio per lo scudetto alle altre squadre di vertice

Il ritmo che l'Inter riesce a mantenere ormai da mesi a questa parte è davvero impressionante. I nerazzurri stanno per vincere il loro diciannovesimo scudetto con largo anticipo, a prescindere se ciò accadrà oggi o la settimana prossima. Il Corriere dello Sport sottolinea i meriti della banda di Conte: "Il grande vantaggio (attualmente +14 sull'Atalanta, +16 su Napoli, Juventus e Milan) è frutto in particolare di un girone di ritorno a ritmi mostruosi per i nerazzurri che nelle 15 giornate finora andare in scena hanno ottenuto 13 successi e 2 pareggi. L'ultima sconfitta in campionato risale esattamente a un girone fa ovvero al 2-1 incassato il 6 gennaio al Ferraris contro la Sampdoria (2-1). Negli ultimi 17 incontri di A l'Inter ha segnato 31 reti subendone appena 6. Sarà il diciannovesimo titolo della storia del club".