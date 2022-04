Inter, Vanni: “Nonostante la squalifica, Calhanoglu a Udine con la squadra”

Il centrocampista turco, squalificato per la gara della Dacia Arena, partirà comunque con la squadra: lo riporta Repubblica

Vincere per continuare a sognare lo scudetto. L'Inter parte alla volta di Udine per affrontare domani alle 18 una partita non semplice contro l'Udinese di Cioffi: Simone Inzaghi dovrà però fare a meno di Hakan Calhanoglu, squalificato dopo l'ammonizione ricevuta nella sfida di mercoledì contro il Bologna. Ma, secondo quanto riporta Repubblica, il centrocampista turco, per fare gruppo, ha deciso di partire con la squadra lo stesso: segno che anche nelle difficoltà va fatta prevalere l'unione di squadra.