CdS – Inter, Vecino verso la permanenza. Martedì la svolta per l’uruguaiano

Spiega il Corriere dello Sport:“A meno di sorprese, vale a dire offerte difficilmente rinunciabili, o magari opportunità di scambio, Vecino continuerà a frequentare la Pinetina fino al termine della stagione. Per la verità, certi segnali in tale direzione erano già partiti. Ma è stato martedì, in occasione del vertice alla Pinetina, che la decisione è stata sdoganata. E, tenuto conto dei ridotti margini di manovra, l’uruguai ano potrebbe anche rivelarsi una preziosa aggiunta a centrocampo. Non è ancora pronto, ma la prossima settimana (assieme a Pinamonti) dovrebbe finalmente tornare a lavorare in gruppo. A quel punto, una volta recuperata la condizione, entrerà nelle rotazioni di Conte. Con quanto spazio? Difficile fare previsioni, ma fondamentalmente dipenderà da lui”.