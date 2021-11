Inter, Vidal: “Oggi finale da vincere. Se pensiamo al Milan siamo morti”

Le parole del calciatore nerazzurro prima del match di Champions League in programma questa sera a Tiraspol

Prima del calcio d'inizio di Sheriff Tiraspol-Inter, Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Servirà un'Inter forte, con la testa concentrata al massimo. Oggi c'è una finale da vincere per andare avanti e sognare in Champions. Testa lontana dal derby? Sappiamo della partita di domenica, ma oggi se pensiamo al Milan siamo morti. L'Inter deve essere cattiva, arrabbiata e con voglia di vincere. Voglio continuare così, sogno una partita bella per me e, se posso segnare, meglio".