Inter, occasione Weigl: no al rinnovo con il Borussia Dortmund, può arrivare già a gennaio

L’Inter muove i primi passi concreti per Julian Weigl: il centrocampista del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto nel giugno del 2021, non ha trovato l’accordo per il rinnovo, ed è pronto per una nuova esperienza lontano dalla Germania. Secondo calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero avviato i primi contatti diretti con l’entourage del giocatore: si tratta per giugno, ma non è da escludere un’accelerata già a gennaio nel caso in cui non dovessero decollare altre operazioni, Vidal in testa. L’avvicinarsi della scadenza del suo contratto potrebbe convincere il Borussia Dortmund a rivedere le proprie pretese economiche, scendeno dagli iniziali 30 milioni di euro: un assist che Marotta e Ausilio sono pronti a sfruttare.