Sky – Youth League, una buona notizia per l’Inter: si va verso il ripescaggio dei nerazzurri

Arriva una buona notizia in fase di definizione per l’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso il ripescaggio della squadra nerazzurra per quanto riguarda la Youth League. La squadra di Madonna si era autoesclusa (i nerazzurri dovevano affrontare il Rennes) pochi giorni prima che diventasse ufficiale lo stop delle competizione. Si va quindi verso il ripescaggio della squadra nerazzurra perché poi si è capito che aveva ragione a comportarsi così vedendo poi quello che è successo.

(Sky Sport)