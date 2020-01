SM – Inter, Zaza si avvicina: prestito con diritto di riscatto, ecco le cifre sul tavolo

L’ultimo nome per l’attacco dell’Inter è quello di Simone Zaza: come raccontato da Fcinter1908, il centravanti del Torino potrebbe diventare l’occasione last minute per i nerazzurri, a caccia di un ultimo tassello per il proprio reparto avanzato. Un’ipotesi rilanciata anche da Sport Mediaset, secondo cui ci sarebbe già un principio di accordo tra le due società: prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

La palla passa ora al calciatore, che nelle prossime ore deve decidere se accettare o meno la destinazione interista, dove ritroverebbe Antonio Conte dopo l’esperienza con la Nazinoale a Euro 2016.