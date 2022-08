SM – Inter, Zhang ora convinto: muro alto 90 milioni per trattenere Skriniar

Il difensore slovacco è più vicino alla permanenza in nerazzurro dopo le cessioni di Pinamonti e Casadei

Milan Skriniar sembra più vicino alla permanenza all'Inter. Anche Sport Mediaset conferma le voci delle ultime ore: "Muro alto 90 milioni costruito dall'Inter per trattenere Skriniar e difendersi dall'ultimo assalto del PSG. Da ora, 70 milioni non bastano più: le cessioni di Casadei e Pinamonti hanno convinto Zhang a rinviare al prossimo giugno la cessione di un big per raggiungere il famoso obiettivo dei +60 dal mercato".