Inter, l’arrivo di Zhang è decisivo: “Steven sblocca la mossa di mercato più urgente”

Il presidente dell'Inter Steven Zhang avrà diverse questioni da risolvere qui a Milano: ma una ha la priorità su tutte

Resta di stretta attualità in casa Inter il tema legato al rinnovo di Marcelo Brozovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'arrivo a Milano di Steven Zhang sarà fondamentale per sbloccare, finalmente, il tutto: "Quello dello stesso Inzaghi non sembra prioritario sia per la grande stima reciproca tra le parti sia perché la scadenza è al 2023. Più urgente chiudere per Brozovic, tanto indispensabile quanto esigente nel chiedere quasi 8 milioni l'anno per prolungare. Steven sarà fondamentale per chiudere la trattativa sui 6,5 più bonus, ma anche per capire i margini (invero pochi) per andare incontro all'altro croato in scadenza, con Perisic che chiede 6 milioni per tre anni e l'Inter ferma a un biennale da 3,5".