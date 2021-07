Cottarelli: “InterSpac, sono sorpreso. Se Suning non volesse lavorare con noi…”

Le parole del fondatore del progetto di azionariato popolare a calciotoday.it

Qual è il vostro obiettivo e perché l’Inter dovrebbe far spazio all’azionariato popolare?

“Noi crediamo che l’azionariato popolare sia una cosa che, oltre a essere bella e romantica, credo possa funzionare dal punto di vista economico Questo perché i soldi che vengono portati dai tifosi, rimpiazzano capitali a debito e fanno risparmiare il club sulle spese degli interessi. Solo soldi che potrebbero essere reinvestiti per rinforzare la squadra. È capitale stabile, consentono una pianificazione a medio termine, basta pensare alla possibilità di costruire o rinnovare lo stadio“.

“Siamo molto grati a Suning, ci ha riportati a vincere lo scudetto dopo 11 anni, non è cosa da poco. La società in questo momento ha qualche problema dal punto di vista finanziario. Si tratta di cercare di rinforzare la propria squadra lavorando insieme a Suning”.

“Abbiamo comunque un’idea di medio termine dell’azionariato popolare, andremo avanti con l’evento del 24 settembre a Milano, per l’Inter, ma come idea per il calcio italiano”.