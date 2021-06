InterSpac, ecco l’elenco dei ‘tifosi vip’ che hanno aderito al progetto

Azionariato popolare teso a rafforzare il capitale dell'Inter: questa l'idea - in fase embrionale - lanciata da Cottarelli

Come annunciato nei giorni scorsi saranno innanzitutto i tifosi vip dell'Inter ad entrare in InterSpac, la società che si è data come obiettivo l'azionariato popolare e pronta ad entrare nel club nerazzurro. Il progetto lanciato da Cottarelli ha avuto l'adesione di tanti tifosi interisti noti a simboleggiare la possibile adesione di tutti gli interisti che vorranno poi partecipare. «Il nostro obiettivo unico è di aiutare l’Inter rafforzando il capitale e permettendo alla nostra squadra di competere economicamente e sportivamente», ha detto l'economista che guida la società.