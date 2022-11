Inzaghi chiude il capitolo: “Avevo speranze per Lukaku ma non più, torna nel 2023”

Simone Inzaghi esclude il recupero di Lukaku per l'ultima partita di campionato prima della sosta, quella di Bergamo contro l'Atalanta

"Lukaku ha avuto quel risentimento alla cicatrice, la prossima settimana farà un esame. Avevo qualche speranza per l'ultima gara prima dei Mondiali contro l'Atalanta ma penso non ci sarà. Purtroppo non possiamo utilizzarlo. Lo aspetteremo dopo la sosta perché ci potrà dare una grande mano".