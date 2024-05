Gli hanno chiesto di saltellare e lui lo ha fatto anche questa volta salendo sul palco, montato al centro dello stadio Meazza per la festa scudetto. Simone Inzaghi ci ha tenuto a ringraziare i tifosi che sono stati accanto alla sua Inter per tutta la stagione. Queste le parole del tecnico nella sera in cui ha ritirato, insieme a tutta la squadra, la Coppa dei vincitori del campionato italiano.

«Volevo fare a nome di tutta l'Inter e la squadra, la società un ringraziamento a tutti voi perché siete stati fondamentali. Non ci avete mai lasciato, non ci avete mai fatto sentire soli. Sono stati anni intensi, con soddisfazione e qualche dolore, abbiamo sempre contato su di voi e abbiamo condiviso questa stagione tutti insieme, vi avrei voluto tutti in mezzo al campo ma non è stato ovviamente possibile. Ma vi dico grazie e Forza Inter», ha urlato l'allenatore nerazzurro.