Da Brozovic ad Asllani fino a Dybala: c’è il marchio di Inzaghi sul mercato dell’Inter

Il tecnico dell'Inter ha concordato nelle varie riunioni le strategie per rinforzare la squadra nerazzurra in questo mercato

Andrea Della Sala

Ci sono state più riunioni tra la dirigenza dell'Inter e il tecnico Simone Inzaghi per pianificare il mercato dei nerazzurri in questa estate. L'allenatore ha voluto seguire in prima persona la costruzione della squadra e c'è sicuramente il suo marchio nelle trattative.

"Per la gioia di Simone, con la spinta di Simone. La verità è che Inzaghi ha messo le mani dentro l’Inter. C’è tanto di suo, nelle scelte che sono state fatte nel corso dell’ultima stagione. C’è la sua firma sul rinnovo di Brozovic, sul quale si è speso in tutti i modi, anche personalmente, pure quando la trattativa pareva aver preso un’andatura pericolosa. La società lo ha ascoltato. Come pure ha fatto un’estate fa con Correa, poi con Caicedo. E poco sposta il fatto che non tutte le operazioni siano andate per il verso giusto. Il tecnico ha sottolineato con forza la necessità di un vice Brozovic", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"E la società lo accontenterà: ha già praticamente definito l’arrivo di Asllani dall’Empoli, che sarà sbloccato non appena i dirigenti chiuderanno alcune operazioni in uscita. Non è finita. Perché Inzaghi ha subito accolto con soddisfazione l’acquisto di Dybala. Il tecnico sa che all’Inter della scorsa stagione è sì mancato Lukaku, senza dubbio. Ma pure un calciatore in grado di decidere le partite da solo, con una giocata o un calcio piazzato, capace di creare superiorità numerica. Le squadre di Inzaghi hanno sempre visto i giocatori tecnici al centro del progetto tattico: un posto per Dybala non può non esserci, un’occasione come Dybala deve essere colta", spiega il quotidiano.