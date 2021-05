TS – Mercato Inter, gli effetti collaterali dell’arrivo di Inzaghi

Il tecnico già ha allenato de Vrij. Potrebbe trattenere anche Gagliardini e D'Ambrosio secondo TuttoSport

È atteso per oggi l'annuncio dell'arrivo di Inzaghi all'Inter. Firmerà un biennale di 4.5 mln a stagione bonus compresi. "In attesa di capire quali saranno le richieste del nuovo allenatore sul mercato (in primis sui giocatori possibilmente da non cedere) il suo sbarco alla Pinetina può portare un paio di effetti collaterali", scrive TuttoSport.