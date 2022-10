Inzaghi a Inter TV: “Asllani e Carboni nuove risorse. Ko con la Roma ci fa capire che…”

Simone Inzaghi ha parlato anche a Inter TV verso il match contro il Barcellona di domani. Ecco le sue dichiarazioni in vista del ritorno in Champions League: “Purtroppo quella di sabato è stata una brutta sconfitta per come è venuta, chiaramente immeritata. Ma questo ci fa capire ancora di più cosa è il calcio: in partite dove meriteresti un altro risultato ne esci con le ossa rotte. Ma domani abbiamo una grandissima partita davanti ai nostri tifosi, importantissima per il nostro cammino europeo”.