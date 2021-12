Quale squadra sarà campione d’inverno? È un’Inter a 5 cinque stelle (in due casi)

La formazione di Inzaghi in questa fase ha una condizione importante e anche il calendario sembra più agevole delle rivali

Il Corriere dello Sport mette a confronto le rivali per lo scudetto e per il titolo di campione d'inverno quando mancano due giornate . E dell'Interscrive: "Quaranta punti, uno più del Milan, tre più dell’Atalanta, quattro più del Napoli, primo posto solitario. Quella nerazzurra è la squadra più in forma del momento insieme all’Atalanta ma, a differenza del suo collega, Inzaghi ha anche il miglior organico del campionato".