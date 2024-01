Inzaghi: “Pari Juve? Pensiamo a noi stessi, Fiorentina tosta. Asllani e Carlos Augusto…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi ha parlato così della sfida del Franchi, molto importante per i nerazzurri:

"Serenità dopo il pareggio della Juve? Dobbiamo guardare a noi stessi, non pensare a classifiche fittizie e recuperi. Dobbiamo pensare partita per partita, stasera è molto difficile contro un'ottima squadra forte, lo ha dimostrato il loro cammino in Coppa Italia e Conference"