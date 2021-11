Inzaghi: “Mancato un pizzico di cinismo in più. Qualcuno è acciaccato, speriamo…”

Il tecnico nerazzurro ha commentato il pareggio nel derby

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con il Milan: "Sicuramente avremmo meritato di più. In questo momento è così, abbiamo avuto chiare occasioni. Non abbiamo approcciato bene i primi 20 minuti, c'è mancato quel pizzico di cinismo in più che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato. Il gap con il Milan? Penso che nelle ultime sei partite abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi con Milan e Juve. In questo momento va così, dobbiamo lavorare ancora di più. Questa partita ci dà consapevolezza. Alla ripresa avremo due partite importanti con Napoli e Shakhtar. Dovremo cercare di recuperare forze e energie cercando e sperando di non aver perso giocatori in questa partita. Qualcuno è uscito acciaccato. Dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore. Dobbiamo credere nel lavoro che stiamo facendo bene. Siamo a buon punto in champions, in campionato stiamo avendo un buon cammino però abbiamo incontrato squadre che sono state perfette. Noi dobbiamo fare la corsa su quelle due, sicuramente".