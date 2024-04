F. Inzaghi: “Simone straordinario, Inter merita scudetto. Gli ruberei questa qualità”

Se io e Simone ci confrontiamo? Quando alleno sì, lui con me poco, quello bravo è lui. Ci sentiamo spesso anche per gli allenamenti e il modo di lavorare, avere in casa un fratello così è un grandissimo vantaggio.

Io e Simone? Gli ruberei questa qualità: nei momenti anche difficili in cui ha ricevuto critiche ingenerose, è andato avanti per la propria strada senza alzare mai la voce, in questo io devo migliorare. È stato bravo anche quando sono andati via giocatori importanti, non si è mai lamentato e ha fatto molto bene con chi ha avuto. L'ho detto anche in un'altra intervista, Simone è una persona per bene che fa bene al calcio. Penso che queste persone, come Ancelotti, quando vincono siamo sempre contenti, al di là della maglia.