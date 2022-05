Inter, ecco la prima mossa di Inzaghi. Ad Appiano tutti gli riconoscono questa qualità

Il tecnico nerazzurro ha concesso due giorni di riposo alla squadra

"Ma soprattutto, ex giocatore. Simone ha una qualità che tutti gli riconoscono, dentro e fuori Appiano. Sa entrare in sintonia con i suoi uomini, sa capire un attimo prima e non un secondo dopo qual è l’umore del gruppo, qual è lo stato d’animo, lui che è stato dall’altra parte della barricata. E allora ha scelto oltre la logica. Meglio liberare la testa per 24 ore aggiuntive. Sulle gambe, tanto, ormai non c’è più da intervenire. Inzaghi ha visto un po’ di stanchezza mentale generalizzata, dopo una settimana dura con la Coppa Italia vinta. E poi, mettici che a Cagliari ha comunque ottenuto dalla squadra l’ennesima risposta positiva sul piano dell’atteggiamento. Come dire: non c’è il rischio che l’Inter tradisca, sul piano della prestazione".