Inzaghi psicologo più che sergente. “Le sue parole più importanti degli schemi”

Il tecnico nerazzurro ha cercato di lavorare molto sulla testa dei suoi giocatori che devono tornare a vincere dopo un periodo complicato

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ci sono poche cose da dire su quanto farebbe bene il ritorno dell'Inter alla vittoria. La squadra nerazzurra deve ritrovarsi, non ci sono scusanti e per questo il tecnico manderà in campo tutti i suoi uomini migliori già in campo contro il Genoa, alla vigilia del derby di Coppa con il Milan. Del metodo utilizzato dall'allenatore interista in questo delicato momento parla il Corriere dello Sport. Non ha imposto doppi allenamenti, ma ha parlato alla squadra analizzando i fatti e chiedendo concretezza.