Inzaghi: “Qualificati per il terzo anno di fila. La cosa che mi rende più soddisfatto…”

Le parole del tecnico nerazzurro a Skysport dopo la vittoria per uno a zero contro il Salisburgo

Una vittoria che vale oro, perché vale il passaggio matematico agli ottavi di Champions League e ci sarà solo da capire se l'Inter passerà da prima o da seconda. La squadra nerazzurra, dopo l'uno a zero contro il Salisburgo, ha dieci punti nel suo girone e condivide il primo posto con la Real Sociedad. Un traguardo che Inzaghi ha centrato nella sera in cui Marotta ha parlato di lui come di un allenatore che sta facendo esperienza in Europa e sta mostrando di avere ancora ampi argini di miglioramento. Il tecnico nerazzurro, a fine gara, ha parlato ai microfoni di Skysport.